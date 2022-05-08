МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Статистические данные указывают на вероятность новых всплесков заболеваемости COVID-19 в России в мае и июне, причем первый всплеск, вероятно, уже происходит в крупных городах, заявил в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Ученые обещают новые волны пандемии из-за новых вариантов "омикрона"

"В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России", — сказал иммунолог.

В то же время он заявил, что новая волна "никоим образом не сопоставима ни с "дельтой", ни с "омикроном".

"Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций", — отметил медик.

Примечательно, что новые волны заболеваемости, по мнению Крючкова, могут остаться незамеченными, поскольку не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование. Однако уже осенью могут появиться новые линии коронавирусной инфекции.