МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Иммунолог назвал сроки новых всплесков COVID-19 в России

Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян.

"Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остаётся крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны", — говорится в сообщении.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное, то есть передающееся человеку от животных, заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 10%, уточнили в Роспотребнадзоре. В последние годы в Великобритании периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян, отметили в ведомстве.