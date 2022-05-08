Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию
Роспотребнадзор: риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало случай заражения человека оспой обезьян.
"Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остаётся крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны", — говорится в сообщении.
Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное, то есть передающееся человеку от животных, заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 10%, уточнили в Роспотребнадзоре. В последние годы в Великобритании периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян, отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/health/20220508/836849131.html
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