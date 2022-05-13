МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в КНДР, шесть из них скончались, передает агентство Рёнхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ. Иммунолог назвал сроки новых всплесков COVID-19 в России

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны.