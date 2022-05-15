МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Для лучшей защиты от COVID-19 нужно сочетать инъекционный препарат и интраназальную форму, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишут "Известия". В Северной Корее сообщили о первых жертвах COVID-19

По словам Гинцбурга, спад заболеваемости коронавирусом в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации. А для лучшей защиты от COVID-19 следует переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

"Сегодняшний промежуток, когда заболеваемость идет на спад, нужно максимально использовать для того, чтобы привить от ковида как можно больше людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Нужно сочетать инъекционный препарат и интраназальную форму. Мне кажется, это наше будущее", — заявил глава центра.