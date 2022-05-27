КРАСНОЯРСК, 27 мая — ПРАЙМ. В международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского прошли первые в России тактические учения по противодействию завозу оспы обезьян, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что целью тренировки было предотвращение распространения особо опасных инфекций.

По легенде, на борту самолета, прилетевшего из Доминиканской Республики, находился пассажир с признаками заболевания. Командир воздушного судна сообщил об этом диспетчеру. Далее воздушное судно было транспортировано на санитарную стоянку, груз и багаж — сняты с борта и продезинфицированы, все отходы с борта были уничтожены, контактные лица — помещены на карантин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. О первых случаях заболевания уже сообщили Германия, Бельгия, Франция, а также Австралия и Канада.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство. Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Отмечается, что сейчас это заболевание в основном распространено в Африке, где ей заражаются в основном дети.

В России на данный момент оспа обезьян не фиксировалась. Как сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, риски завоза есть, но "они невелики".