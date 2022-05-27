МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. В российском аэропорту прошли учения на случай завоза оспы обезьян

По его словам, эта инфекция в 10 раз более смертельна, чем COVID. В Минобороны предполагают, что именно с этим фактом может быть связан интерес Пентагона к данному заболеванию.

Отдельное внимание ведомства приковала оспа обезьян. По данным Минобороны, болезнь могла быть завезена из Нигерии, где работает минимум четыре американские биолаборатории. Ампулы с возбудителем натуральной оспы из лабораторий могли попасть в руки террористов.

Кроме того, Кириллов напомнил о странном совпадении, требующем проверки специалистов. В материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года отрабатывался сценарий противодействия вспышке нового штамма оспы обезьян. Генерал подчеркнул, что в этот период в мире разгоралась пандемия коронавируса. В Роспотребнадзоре оценили риски завоза оспы обезьян в Россию

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. О первых случаях заболевания уже сообщили Германия, Бельгия, Франция, а также Австралия и Канада.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство. Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Отмечается, что сейчас это заболевание в основном распространено в Африке, где ей заражаются в основном дети.

В России на данный момент оспа обезьян не фиксировалась. Как сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, риски завоза есть, но "они невелики".