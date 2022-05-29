Билл Гейтс оценил вероятность вспышки новой пандемии
Билл Гейтс оценил вероятность возникновения новой пандемии в ближайшие 20 лет в 50%
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МАДРИД, 29 мая — ПРАЙМ. Вероятность возникновения новой пандемии в ближайшие 20 лет составляет 50%, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в беседе с изданием Diario.
"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", — сказал бизнесмен.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В последнее время время международное сообщество обеспокоило распространение оспы обезьян. О первых случаях заболевания уже сообщили Германия, Бельгия, Франция, Ирландия, Мексика, Аргентина, Эквадор, Австралия и Канада.
В России на данный момент оспа обезьян не фиксировалась. Как сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, риски завоза есть, но "они невелики".
https://1prime.ru/health/20220529/837014747.html
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