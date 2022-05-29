МАДРИД, 29 мая — ПРАЙМ. Вероятность возникновения новой пандемии в ближайшие 20 лет составляет 50%, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в беседе с изданием Diario. Минобороны предупредило о вирусе, который в десятки раз опаснее COVID

"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", — сказал бизнесмен.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В последнее время время международное сообщество обеспокоило распространение оспы обезьян. О первых случаях заболевания уже сообщили Германия, Бельгия, Франция, Ирландия, Мексика, Аргентина, Эквадор, Австралия и Канада.

В России на данный момент оспа обезьян не фиксировалась. Как сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, риски завоза есть, но "они невелики".