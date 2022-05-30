МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный, но ситуация может ухудшиться, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщают "Известия". В российском аэропорту прошли учения на случай завоза оспы обезьян

В частности, в заявлении отмечается, что "в настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки".

При этом в ВОЗ подчеркивают, что передача заболевания от человека к человеку уже происходит, и вирус мог циркулировать незамеченным нескольких недель или дольше.