МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Заядлые курильщики сегодня чаще всего встречаются среди курьеров, а реже всего этой привычкой злоупотребляют программисты, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование выяснило, сколько россиян ждут дефолта

"Среди мужчин больше всего курильщиков — среди курьеров (45%), администраторов (41%), квалифицированных рабочих (39%), кладовщиков (38%) и операторов call-центров (34%). Среди женщин чаще всего курят опять же курьеры (31%), официантки (24%), PR-менеджеры (23%), маркетологи (22%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 21%)", — пришли к выводу аналитики, изучив ответы 5 тысяч респондентов.

По данным аналитиков, не курящих ни в прошлом, ни сейчас мужчин больше всего среди программистов (76%), учителей, главных бухгалтеров (по 66%), менеджеров по логистике (62%), диспетчеров (58%) и аналитиков (56%). Те, кто никогда не курил и не курит, чаще всего встречаются среди женщин-учителей (83%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 80%), секретарей (77%) и дизайнеров (73%).

Проявить силу воли и бросить курить бывает непросто, и тех, кому это удалось, больше всего среди мужчин-водителей, менеджеров по продажам, системных администраторов, медбратьев и HR-менеджеров. Среди женщин об успешном преодолении пагубной привычки чаще всего сообщают курьеры, офис-менеджеры, водители и продавцы.