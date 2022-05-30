"Турецкие авиалинии" больше не требуют носить маски на внутренних рейсах
Гендиректор Экши: "Турецкие авиалинии" больше не требуют носить маски на внутренних рейсах
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши.
Ранее глава минздрава Фахреттин Коджа объявил, что ношение масок в Турции больше не обязательно, за исключением больниц. При этом он призвал иметь при себе маску в общественном транспорте и многолюдных местах.
Гендиректор "Турецких авиалиний" сообщил в Twitter, что требование о масках на внутренних рейсах снято, а на международных будут соблюдаться правила страны, в которую запланирован визит.
https://1prime.ru/health/20220530/837018541.html
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