МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши. ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире

Ранее глава минздрава Фахреттин Коджа объявил, что ношение масок в Турции больше не обязательно, за исключением больниц. При этом он призвал иметь при себе маску в общественном транспорте и многолюдных местах.

Гендиректор "Турецких авиалиний" сообщил в Twitter, что требование о масках на внутренних рейсах снято, а на международных будут соблюдаться правила страны, в которую запланирован визит.