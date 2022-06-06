МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Чтобы контролировать распространение оспы обезьян в глобальном масштабе, необходимо создать особую вакцину против этой инфекции, заявил в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев оспы обезьян в России

По его мнению, Завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в ближайшие три-шесть месяцев,

если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то эта инфекция не станет серьезной угрозой для российских граждан.

"Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна", — отметил Крючков, добавив, что в России может потребоваться провести вакцинацию от натуральной оспы в группах риска.

"Может быть, понадобится сделать прививку от натуральной оспы группам риска, которые сейчас определяются. Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб", — объяснил иммунолог.

Но чтобы контролировать оспу обезьян "в глобальном масштабе", на взгляд Крючкова, необходимо разработать особую вакцины против этой инфекции, без которой трудно справиться с распространением вируса в Западной Африке.

"Там ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — резюмировал иммунолог.