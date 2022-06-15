МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев оспы обезьян в стране

"ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", — заявил Гебрейесус на брифинге.

Ранее более чем 30 ученых из разных стран составили письмо, в котором призывали медицинское сообщество переименовать заболевание. Согласно письму, перепринт которого был опубликован 10 июня на портале virological.org, ученые считают название вируса неточным, отмечая, что ВОЗ рекомендует избегать географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. Ученые также подчеркнули, что вирус нельзя называть африканским. По мнению авторов письма, переименование оспы обезьян поможет избежать дискриминации и стигматизации.