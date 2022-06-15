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ВОЗ переименует вирус "оспы обезьян" по просьбе ученых
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. "ВОЗ также... ПРАЙМ, 15.06.2022
общество , здоровье, новости, мир, воз, оспа обезьян
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", — заявил Гебрейесус на брифинге.
Ранее более чем 30 ученых из разных стран составили письмо, в котором призывали медицинское сообщество переименовать заболевание. Согласно письму, перепринт которого был опубликован 10 июня на портале virological.org, ученые считают название вируса неточным, отмечая, что ВОЗ рекомендует избегать географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. Ученые также подчеркнули, что вирус нельзя называть африканским. По мнению авторов письма, переименование оспы обезьян поможет избежать дискриминации и стигматизации.