МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. США установят максимально допустимое количество никотина в сигаретах, сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. СМИ: Германии грозит нехватка сигарет из-за сбоев поставок с Украины

Как говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении, новым планом по регулированию оборота табака "устанавливается максимальный уровень никотина для снижения зависимости от сигарет и других табачных изделий". Ведомство не уточняет, о каких конкретно показателях идет речь, отмечая, что никотин среди содержащихся в сигаретах веществ вызывает наибольшее привыкание, а курение становится причиной порядка полумиллиона преждевременных смертей в год.

Как считает регулятор, создание сигарет с минимальным уровнем привыкания поможет спасти жизни курильщиков.