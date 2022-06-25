ЦЮРИХ, 25 июн — ПРАЙМ. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян, призвал контролировать распространение инфекции.

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"Несмотря на то, что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения)", — говорится в заявлении ВОЗ по итогам заседания комитета, состоявшегося в пятницу.

При этом комитет единогласно признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

"Контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию", — отмечается в заявлении.

По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.

 