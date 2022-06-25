ЦЮРИХ, 25 июн — ПРАЙМ. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян, призвал контролировать распространение инфекции. Covindex снизился после двух недель роста

"Несмотря на то, что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения)", — говорится в заявлении ВОЗ по итогам заседания комитета, состоявшегося в пятницу.

При этом комитет единогласно признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

"Контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию", — отмечается в заявлении.

По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.