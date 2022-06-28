Российские ученые обнаружили новый штамм геморрагической лихорадки в стране
Российские ученые обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российские ученые обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России. Об этом сообщила пресс-служба сеченовского университета.
По сообщению научной организации, "на юге России обнаружена новая линия вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ)". Исследование проводили сотрудники Сеченовского Университета (Москва), Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора (Ставрополь), НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва).
https://1prime.ru/health/20220628/837312564.html
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