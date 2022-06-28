МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности производителей лекарств из плазмы крови. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Российские ученые обнаружили новый штамм геморрагической лихорадки в стране

Как следует из текста, в России введут механизм, позволяющий увеличить объемы производства препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Так, плазму можно будет передавать как медицинским организациям, так и производителям, не относящимся к медорганизациям.

При этом обращение донорской крови в негосударственных медицинских организациях будет запрещено. Как отмечалось в пояснительной записке, отток безвозмездных доноров в донорство на платной основе "создаст риск раскоординации и нарушения единства организации и управления службой крови".

Закон сохраняет действие запрета на продажу донорской крови и ее компонентов в другие страны. Более того, вводится запрет на вывоз из России полученных внутри страны фармацевтических субстанций из плазмы.

Правила передачи донорской крови и ее компонентов производителю, а также компенсации расходов на выполнение работ по их заготовке входят в полномочия российского правительства, говорится в документе.

Соответствующие изменения будут внесены в законы о донорстве крови и ее компонентов, а также о государственно-частном партнерстве в России.