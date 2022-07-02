ВОЗ допускает рост заболеваемости COVID-19 в России
Представитель ВОЗ Вуйнович допустила, что летом в России вырастет заболеваемость COVID-19
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом, возможно совместное распространение с гриппом, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
"Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19", — сказала она в интервью агентству, отвечая на вопрос о возможности роста заболеваемости коронавирусом летом в России в связи с появлением новых вариантов вируса.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/health/20220702/837366350.html
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