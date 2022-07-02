МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. ВОЗ не исключает роста заболеваемости COVID-19 в России летом, возможно совместное распространение с гриппом, заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович. ВОЗ признала "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян

"Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19", — сказала она в интервью агентству, отвечая на вопрос о возможности роста заболеваемости коронавирусом летом в России в связи с появлением новых вариантов вируса.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.