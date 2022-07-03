МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Новая волна COVID-19 уже началась, но благодаря разработанным препаратам люди пока могут жить привычной жизнью, заявил в беседе с газетой Jerusalem Post глава транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. ВОЗ допускает рост заболеваемости COVID-19 в России

По его словам, ученые в Израиле убедились, что вакцина "снижает шансы попасть в больницу или умереть", однако на сегодняшний день не все приняли четвертую дозу" вакцины, к тому же в мире распространился штамм "омикрон", который труднее контролировать.

"Я не даю рекомендаций правительствам. Я даю им данные, а они составляют рекомендации. Здесь, в Израиле, рекомендована четвертая доза вакцины", — сказал Бурла.

При этом он считает, что в настоящий момент не требуется вводить меры социального дистанцирования, к которым власти прибегали ранее.

"Люди во всем мире требуют вернуть привычную жизнь, и есть все возможности сделать это сейчас", — резюмировал глава Pfizer.