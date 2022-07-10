МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению болезни, однако он может вызывать обострение различных заболеваний, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В Роспотребнадзоре оценили перспективы введения ограничений против COVID-19

"Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что восстановиться после болезни могут помочь прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов. Если симптомы болезни затянулись, то пациентам следует обращаться к врачу, так как не исключено, что могло обостриться или проявиться заболевание, которое ранее не давало о себе знать, пояснила эксперт.