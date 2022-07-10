В Роспотребнадзоре сравнили опасность COVID-19 и других ОРВИ
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что COVID-19 сейчас неотличим от других ОРВИ
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению болезни, однако он может вызывать обострение различных заболеваний, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений", — сказала Пшеничная.
Она отметила, что восстановиться после болезни могут помочь прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов. Если симптомы болезни затянулись, то пациентам следует обращаться к врачу, так как не исключено, что могло обостриться или проявиться заболевание, которое ранее не давало о себе знать, пояснила эксперт.
https://1prime.ru/health/20220710/837439346.html
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