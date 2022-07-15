МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россиянам, прилетающим в страну из-за границы, все еще необходимо сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней, если у них нет COVID-сертификата, напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора. Правительство отменило коронавирусные ограничения для пересечения границы

"Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений", — говорится в сообщении.

Помимо этого, такие путешественники по-прежнему должны заполнять анкету перед возвращением домой.

При этом в ведомстве уточнили, что россиянам и гражданам стран-членов ЕАЭС, въезжающим в страну через сухопутную границу, сдавать ПЦР не нужно.

Роспотребнадзор также отметил, что для сдавших тест по прибытии в Россию отменяется требование о самоизоляции до получения результата.

Правительство России с 15 июля отменило все коронавирусные ограничения при пересечении российской границы, в том числе через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.