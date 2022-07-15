МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ситуация по COVID-19 в России остается стабильной, необходимости в возобновлении режима ограничений нет, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Правительство отменило коронавирусные ограничения для пересечения границы

"В целом по стране эпидситуация по COVID-19 остается стабильной… С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет", — говорится в сообщении.

Согласно нему, в случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах.

В Роспотребнадзоре отметили, что наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма "омикрона". Они проще передаются от человека к человеку. Однако заболевание протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта" и приводит к меньшему числу тяжелых случаев.

"В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны", — уточняется в сообщении.

Ткущий уровень заболеваемости характеризуется как свидетельствующий о низкой интенсивности эпидемического процесса, добавляется в сообщении.