МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Владельцы торговых центров, которые входят в Российский совет торговых центров (РСТЦ), готовятся к возвращению масочного режима, сообщил РБК президент РСТЦ Дмитрий Москаленко. В Роспотребнадзоре оценили перспективы введения ограничений против COVID-19

В РСТЦ —входят "Корпорация А.Н.Д." (ТЦ "Смоленский пассаж", "Калужский» и другие), "Ташир" (ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", Avenue South-West и другие), Ingka Centres (ТЦ "Мега").

В ТРК "Остров мечты" заявили, что поддерживают меры эпидемической безопасности и в скором времени собираются начать транслировать призывы к покупателям носить маски.

"На территории крытой части "Острова Мечты" площадью 300 тыс. кв. м. сохраняются усиленные меры по дезинфекции входных групп, всех контактных поверхностей и оборудования, в кафе и ресторанах сохраняются навесные и напольные дезинфекторы, а также дозаторы для антисептика. На этапе запуска — объявления для громкоговорителей об использовании масок. "Остров Мечты" также поддерживает опцию бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты у турникетов при входе в парк развлечений. Во всех зонах, где располагаются очереди на аттракционы, установлены и продолжат работу на постоянной основе рециркуляторы с УФ-лампами для очистки воздуха", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе группы "Ташир" сообщили, что внимательно следят за ситуацией, и в случае, если власти примут нормативные акты по борьбе с коронавирусной инфекцией, будут соблюдать все предписанные требования по безопасности. В "Ташире" подчеркнули, что сейчас в торговых комплексах группы нет объявлений о рекомендации ношения масок.

В группе ТЭН (включает сеть ТРЦ "Город", ТРЦ "Облака" и "Косно парк", а также ТЦ "Л-154") уверили, что выполняют все требования Роспотребнадзора, продолжают рекомендовать посетителям соблюдать социальную дистанцию, проводят дезинфекционную обработку контактных поверхностей, а при вводе ограничительных мер готовы к соблюдению всех требований к информированию населения.