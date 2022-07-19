МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Официальных данных о том, что подвид COVID-19 "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса "кентавр"

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко.

"Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет. Официальных данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов", — сказала Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский, пока трудно сказать, будет ли у "кентавра" массовое распространение или он даст лишь небольшие вспышки.

"Пока драматизировать ситуацию не стоит", — добавил он.