МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Несоблюдение правил безопасности при сборе и обработке грибов может привести к неприятным, а порой и плачевным последствиям. Каждому человеку необходимо знать, как отличить съедобный гриб от потенциально опасного и уметь вовремя и грамотно оказать первую доврачебную помощь, рассказала агентству "Прайм" врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Нежданова.

Многие даже не догадываются, что отравление грибами можно получить не только при употреблении в пищу бледной поганки или мухомора. Существует ряд других факторов, приводящих к интоксикации.

По словам медика, отравиться грибами можно:

• при употреблении в пищу заведомо несъедобных грибов — это ложные опята и лисички, желчный гриб, строчки, сатанинский гриб;

• при нарушении правил технологии приготовления и термической обработки грибных блюд;

• при несоблюдении температурного режима при хранении грибных заготовок

• при неправильном хранении блюд из свежих грибов;

• при сборе и употреблении в пищу грибов, растущих вблизи автодорог, химических предприятий, промышленных объектов, а также мусорных свалок;

• при употреблении грибных блюд совместно с алкоголем и лекарственными препаратами;

• при употреблении в пищу "условно-съедобных" экземпляров;

• при приготовлении настоек, отваров для самолечения из народной практики.

Еще одна причина случайного отравления — покупка грибов в несанкционированных торговых точках или с рук у незнакомых людей.

По словам педиатра, следует также принять во внимание, что грибы — достаточно тяжелый продукт для переваривания, поэтому категорически не рекомендуется давать их детям дошкольного возраста, людям в период реабилитации после оперативного вмешательства, длительной болезни.

Некоторые виды грибов провоцируют отравление такой силы, что тяжелая симптоматика развивается в течение всего 30 минут (мухомор красный, поганка бледная).

Сушеные грибы также могут вызвать отравление, несущее за собой галлюцинации, психоэмоциональное возбуждение.

При отравлении грибами необходимо срочно вызвать врача или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. До приезда медиков надо промыть пострадавшему желудок, дать принять любой сорбент, обеспечить обильным питьем, уложить пострадавшего в горизонтальное положение, положив к ногам теплую грелку. Врача надо обязательно поставить в известность о том, какие грибы и в каком количестве употреблял пострадавший.