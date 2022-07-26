Вирусолог объяснил, когда настанет пик роста заболеваемости COVID-19
Вирусолог Альтштейн: примерно через месяц наступит пик подъема заболеваемости COVID-19
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Пик роста заболеваемости COVID-19 настанет примерно через месяц, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ранее отмечал, что в настоящий момент в России протекает новая волна COVID-19, но она неопасна.
https://1prime.ru/health/20220726/837604146.html
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