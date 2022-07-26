МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Пик роста заболеваемости COVID-19 настанет примерно через месяц, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В Роспотребнадзоре оценили, насколько подвид COVID-19 "кентавр" опасен

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ранее отмечал, что в настоящий момент в России протекает новая волна COVID-19, но она неопасна.