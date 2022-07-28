МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Роспотребнадзор сообщил, что необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений в России на данный момент нет.
Как отмечается в пресс-релизе ведомства, распространяемая информация о введении антиковидных ограничений не соответствует действительности. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет, подчеркивает пресс-служба Роспотребнадзора.
https://1prime.ru/health/20220728/837635360.html
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