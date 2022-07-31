МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести, сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По ее словам, состояние Чубайса нестабильное, он находится в реанимации. "Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса — ред.). Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Синдром Гийена-Барре — это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.