МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В России бизнес пока не собирается обязывать своих сотрудников носить маски из-за возросшего числа заболевших COVID-19 в стране, в офисах крупных компаний РИА Новости сообщили, что наблюдают за ситуацией и просят сотрудников помнить о ревакцинации и мерах безопасности. Вирусолог объяснил, когда настанет пик роста заболеваемости COVID-19

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки в России выявлено около 10,8 тысячи новых случаев коронавируса, на 0,3% больше в сравнении с 31 июля.

Например, в "Ростелекоме" рассказали, что ведут постоянный мониторинг ситуации с заболеваемостью в коллективе. "В связи с ростом общей заболеваемости в стране недавно напомнили сотрудникам о важности своевременной ревакцинации. Пока решение о возвращении масочного режима в офисах не принято. Но в зависимости от развития ситуации в том или ином регионе оперативно могут быть введены меры по предотвращению распространения COVID-19", — добавили в пресс-службе "Ростелекома".

Схожей позицией придерживаются такие крупные компании как VK, "Лаборатории Касперского", "Билайн" и "Почта России".

В компании "Сибур" РИА Новости сообщили, что рекомендуют сотрудникам оставаться дома при минимальных проявлениях простуды, избегать мест большого скопления людей, следить за безопасностью рабочего пространства и использовать бактерицидные лампы, рециркуляторы, антисептики.

В Tele2 уточнили, что "будут выполнять распоряжения Роспотребнадзора и региональных властей, направленные на противодействие распространению инфекции".

Банки МКБ и "Уралсиб" рассказали, что у них частично сохранен гибридный формат работы — бэк-офис совмещает работу из дома и из офиса, а в отделениях всем желающим предоставляются маски и антисептик. Росбанк готов принять меры при необходимости. В Роспотребнадзоре оценили, насколько подвид COVID-19 "кентавр" опасен

В то же время Газпромбанк вернул масочный режим в своих офисах с 25 июля. "На данный момент часть сотрудников продолжает работать в гибридном формате, дополнительно переводить еще часть сотрудников на удаленный режим работы пока не планируется", — уточнили там.

Сеть по продаже косметики и товаров для дома "Улыбка радуги" сообщила РИА Новости, что "готова оперативно предпринимать все необходимые меры предотвращения распространения коронавируса в соответствии с требованиями".