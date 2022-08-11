МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В России обнаружили новый вариант COVID-19 — гибрид штаммов "омикрон" и "дельта", опасность "российского дельтакрона" еще предстоит изучить, сообщил в беседе с РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. Биолог назвала сроки новой волны COVID-19 в России

По его словам, вирус-гибрид "омикрона" и "дельты" был обнаружен в июле в Санкт-Петербурге и пока больше нигде в мире не встречался. Поэтому его родиной считается Россия. Насколько "русский дельтакрон" опасен или, например, способен ли он вытеснить другие штаммы, — это, как подчеркнул Прусс, еще предстоит выяснить.

"Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной "дельты" есть способность поражать легкие, которая ослабла у "омикрона", но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов. Тут и более активное прочтение геномов нужно, и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы, и даже случайное тестирование на ковид. Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля", — пояснил Прусс.