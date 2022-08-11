В России выявили пять случаев заражения "дельтакроном" в Санкт-Петербурге и один в Москве
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В России выявили шесть случаев заражения штаммом коронавируса "дельтакрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве", — уточняется в заявлении.
Оснований считать, что гибридный штамм приводит к тяжелому течению болезни, нет, отметили в ведомстве. Все пациенты перенесли заболевание в легкой форме, их не пришлось госпитализировать. Кроме того, "дельтакрон" пока не является доминирующим вариантом COVID-19 и не оказывает большого влияния на эпидемиологическую обстановку, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее американский ученый-генетик Дмитрий сообщил РБК, что в России обнаружили новый штамм коронавируса, представляющий собой гибрид "омикрона" и "дельты", опасность "российского дельтакрона" еще предстоит изучить.
https://1prime.ru/health/20220811/837759866.html
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