МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В России выявили шесть случаев заражения штаммом коронавируса "дельтакрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. СМИ: в России обнаружен новый штамм COVID-19 – гибрид "омикрона" и "дельты"

"Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве", — уточняется в заявлении.

Оснований считать, что гибридный штамм приводит к тяжелому течению болезни, нет, отметили в ведомстве. Все пациенты перенесли заболевание в легкой форме, их не пришлось госпитализировать. Кроме того, "дельтакрон" пока не является доминирующим вариантом COVID-19 и не оказывает большого влияния на эпидемиологическую обстановку, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее американский ученый-генетик Дмитрий сообщил РБК, что в России обнаружили новый штамм коронавируса, представляющий собой гибрид "омикрона" и "дельты", опасность "российского дельтакрона" еще предстоит изучить.