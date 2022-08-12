МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Росздравнадзор сообщил о проведении комплексной оценки обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма". ФАС выявила картель среди поставщиков медицинского оборудования

Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата "Золгенсма". Глава благотворительного фонда "Семьи со СМА" Ольга Германенко сообщила РИА Новости, что в России после применения данного препарата умерли двое детей, при этом нужно проверять, связана ли их смерть с лечением данным препаратом.

В ведомстве отмечают, что Росздравнадзор комплексно оценивает обстоятельства причин гибели ребенка на фоне приема препарата "Золгенсма". Подчеркивается, что информация ранее сообщалась в СМИ.

При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма", при чем препарат является самым дорогим лекарством в мире. Стоимость одной дозы составляет более 2 миллионов долларов.