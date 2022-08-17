МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Региональный оперштаб по профилактике коронавируса в Новосибирской области решил рекомендовать введение масочного режима в общественном транспорте и для сотрудников организаций, работающих с населением, сообщает в среду облправительство. Роспотребнадзор порекомендовал носить маски в некоторых регионах

Текущую эпидемиологическую ситуацию в Новосибирской области, проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, а также ход ревакцинации против COVID-19 обсудили 16 августа в правительстве региона на заседании оперативного штаба под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова.

"По итогам заседания оперативный штаб принял решение рекомендовать использование масок в общественном транспорте, а работникам учреждений, активно взаимодействующим с гражданами – при нахождении на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Как доложил глава теруправления Роспотребнадзора Александр Щербатов, в регионе продолжается нарастание эпидемиологического процесса, за последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19 (рост почти на 50%). Наиболее активный прирост наблюдается в районах области. Также растет количество выявляемых случаев ОРВИ.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что за последние сутки выявлено 192 случая заражения коронавирусом. Коечный фонд в коронавирусных госпиталях составляет 749 коек. Продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Готовится кампания по вакцинации от гриппа, необходимое количество вакцины поступило в регион.