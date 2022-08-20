МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В мире растет число заражений оспой обезьян, но в России пока выявлен лишь один заболевший. Что сдерживает распространение вируса, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Российские специалисты выделили штамм вируса оспы обезьян

По его мнению, распространение вируса в России удается предотвращать благодаря двум факторам.

"У нас хорошо работает санитарно-пропускная служба, которой помогает отсутствие большого количества перемещений за границу. В Европу самолеты не летают, в США не летают, друг к другу в гости люди не ездят, инфекцию не завозят. Санитарный кордон у нас крепкий", — отметил Малышев.

При этом он предупреждает, что без принятия строгих карантинных мер в странах, где выявлены случаи заражения вирусом, возникает риск дальнейшего распространения инфекции.

"Поскольку постепенно растет количество случаев в мире, думаю, будут принимать более глобальные меры в отношении контактов с зараженными, в некоторых странах уже соблюдают строгий карантин. Пока везде этого не будет, вирус продолжит распространяться", — считает инфекционист.