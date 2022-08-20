МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличить охват населения вакцинацией, а также стимулировать ношение масок в общественных местах для защиты людей этой осенью и зимой от штамма коронавируса "омикрон", сообщили РИА Новости в Европейском бюро организации. Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

"Эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ призывает страны возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения", — говорится в комментарии экспертов, поступившем в распоряжении агентства.

По словам экспертов, решающее значение для защиты людей этой осенью и зимой будет иметь увеличение числа вакцинируемых людей, введение второй бустерной дозы лицам в возрасте 5 лет и старше с ослабленным иммунитетом и их близким контактам, а также "рассмотрение возможности предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через 3 месяца после их последней вакцинации".

Необходимо, чтобы люди носили маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, подчеркнули в ВОЗ, и следует обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах. Помимо этого, эксперты организации считают важным использовать "строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжелого заболевания".