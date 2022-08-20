МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чтение лежа, игнорирование условий труда, неправильное ношение линз, постоянное "залипание" в телефоне и покупка некачественных солнцезащитных очков могут привести к серьезным проблемам со зрением. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ Дарья Левина. Врач развеяла миф о вреде мороженого летом

По словам специалиста, при чтении лежа на спине трудно сохранять постоянное расстояние от текста до глаз. Аккомодация (функция фокусировки) вынуждена все время подстраивать фокусное расстояние, поэтому глаза быстрее утомляются.

"Если же читать на животе или на боку, опершись на локоть, то позвоночник находится в неестественном положении, вы опять же устаете и не можете нормально насладиться чтением. Также лежание на животе с приподнятой головой мешает правильной работе дыхательной мускулатуры", — объяснила офтальмолог.

Кроме того, надо обязательно смывать вечером косметику и снимать линзы на ночь. "Даже если вы очень устали — ни в коем случае не пренебрегайте этой вечерней рутиной. Перенашивание линз грозит вам как минимум сильной сухостью, как максимум повреждением роговицы и конъюнктивитом", — предупредила врач. Примерно то же самое и с косметикой — тушь, тени и карандаш могут забивать протоки мейбомиевых желез, ухудшая и без того имеющийся у каждого синдром сухого глаза. Также закупорка этих желез вызывает халязионы, ячмени и общее воспаление век (блефарит).

В современном мире все стараются "каждую минуту быть при деле и все время тратить с пользой". Поэтому мы часто видим людей, которые читают или пишут что-то на ходу, работают за ноутбуком в метро. Офтальмолог советует давать своим глазам отдохнуть.

"Хотя бы изредка меняйте фокусное расстояние с 30 см, на прекрасную бесконечность, ваши глаза будут меньше уставать и в конце дня скажут вам спасибо", — посоветовала Левина. Назван неожиданный способ продлить срок хранения продуктов

Не следует также игнорировать условия, в вы которых работаете. Кабинет, в котором вы работаете, должен быть максимально освещенным, идеально — с несколькими окнами. На вас не должен дуть кондиционер, а если это отопительный сезон, то лучше завести себе портативный увлажнитель воздуха — это улучшит микроклимат рабочего места. Стул и стол также должны быть отрегулированы под ваш рост.

По словам врача, не стоит покупать и носить красивые, но некачественные солнечные очки. Солнцезащитные очки должны быть обязательно с УФ-защитой, иначе нет никакого смысла от их ношения.

"Весь мир уже давно понял, что УФ-лучи вредны, и ввел за правило наносить солнцезащитный крем на кожу. Что же защитит нашу сетчатку? Правильно, хорошие солнцезащитные очки!", — заключила специалист.