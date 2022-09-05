МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Московская область и Москва прошли пиковые значения по COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Минпромторг: вакцин от COVID-19 будет достаточно даже при росте спроса

"Шестьдесят шесть субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, и в 17 идет снижение. Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение", — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.