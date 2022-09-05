МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Реализация регистра репродуктивного здоровья планируется уже в 2023 году, это позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина. Минздрав: препараты без маркировки ушли из оборота в России

"Создание регистра репродуктивного здоровья, который сейчас реализуется Минздравом, национальным центром акушерство, гинекологии и перинатологии им.Кулакова на базе вертикальной интегрированной медицинской системы акушерства и неонаталогии позволит нам абсолютно четко, онлайн, прозрачно оценивать данные по пациентам", — сказала Долгушина в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.

По ее словам, именно создание такого регистра позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента.

"Этот регистр планируется к реализации уже в 2023 году", — заключила она.

Ранее предлагалось разобрать в России проект создания превентивной системы сохранения репродуктивного здоровья, который рассчитан на период с 2022 по 2025 год.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.