Минздрав: в 2023 году в России планируется запустить регистр репродуктивного здоровья
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Реализация регистра репродуктивного здоровья планируется уже в 2023 году, это позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
"Создание регистра репродуктивного здоровья, который сейчас реализуется Минздравом, национальным центром акушерство, гинекологии и перинатологии им.Кулакова на базе вертикальной интегрированной медицинской системы акушерства и неонаталогии позволит нам абсолютно четко, онлайн, прозрачно оценивать данные по пациентам", — сказала Долгушина в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.
По ее словам, именно создание такого регистра позволит сделать трехуровневую систему оценки здоровья пациента.
"Этот регистр планируется к реализации уже в 2023 году", — заключила она.
Ранее предлагалось разобрать в России проект создания превентивной системы сохранения репродуктивного здоровья, который рассчитан на период с 2022 по 2025 год.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/health/20220905/837997658.html