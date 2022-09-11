МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40%, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ритейлеры попросили разрешить иностранным перевозчикам ввоз алкоголя

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.

"Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров", — сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.

По словам министра, алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, в том числе смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.