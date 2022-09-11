МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Усиления мер по борьбе с коронавирусом больше всего из городов-миллионников в РФ хотят в Воронеже и Москве, меньше всего — в Краснодаре и Ростове-на-Дону, следует из результатов исследования SuperJob, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Попова заявила о прохождении пиков заболеваемости COVID-19

"За ужесточение мер (по борьбе с коронавирусом — ред.) чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%)", — говорится в исследовании. При этом аналогичной позиции среди жителей Краснодара и Ростова-на-Дону придерживаются 10% респондентов. В Перми усиление противовирусных мер поддерживает каждый пятый (20%), в Омске — 18%, в Самаре и Екатеринбурге — по 17%, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — по 16%.

Меньше всего хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, жители Казани, Новосибирска и Красноярска — там 13% опрошенных выразило соответствующую позицию. Среди жителей Уфы за усиление мер высказалось 11% респондентов.

В октябре прошлого года, согласно исследованию, жители Краснодара и Ростова-на-Дону также меньше всех поддерживали усиление мер по борьбе с коронавирусом, 20% и 19% соответственно. Тогда же среди опрошенных больше всех усиление мер поддерживали жители Челябинска (37%), Самары (37%), Екатеринбурга (31%), Воронежа (31%), Уфы (31%) и Нижнего Новгорода (29%).

В августе Роспотребнадзор рекомендовал россиянам вернуться к ношению масок в общественном транспорте и местах скопления людей в регионах, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения. Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска — старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.