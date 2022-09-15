МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В России упростят расчет выплат по больничному, соответствующий проект подготовил Минтруд. Минтруд подсчитал, сколько семей не могут позволить себе ипотеку

Как сообщили в ведомстве, со следующего года россиянам не придется брать для этих целей справку о зарплате с прошлого места работы. Данные будут отправляться напрямую в налоговые органы, а оттуда – в Социальный фонд.

"С учетом этого предлагается со следующего года отказаться от справок с предыдущей работы для расчета пособий по временной нетрудоспособности", — приводит пресс-служба слова главы Минтруда Антона Котякова.

Кроме того, Соцфонд на основании собранных данных и без справок от заявителя будет назначать пособия беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком.

Сейчас выплаты по больничному формируются в соответствии со средним заработком лица за два календарных года. Если человек за это время сменил место работы, заработок у предыдущего работодателя (или работодателей) учитывается при расчете.

Проект приказа Минтруда опубликован для общественного обсуждения.