Минтруд планирует упростить расчет выплаты по больничному
Минтруд предложил рассчитывать выплаты по больничному без справки о доходах с прошлого места работы
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В России упростят расчет выплат по больничному, соответствующий проект подготовил Минтруд.
Как сообщили в ведомстве, со следующего года россиянам не придется брать для этих целей справку о зарплате с прошлого места работы. Данные будут отправляться напрямую в налоговые органы, а оттуда – в Социальный фонд.
"С учетом этого предлагается со следующего года отказаться от справок с предыдущей работы для расчета пособий по временной нетрудоспособности", — приводит пресс-служба слова главы Минтруда Антона Котякова.
Кроме того, Соцфонд на основании собранных данных и без справок от заявителя будет назначать пособия беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком.
Сейчас выплаты по больничному формируются в соответствии со средним заработком лица за два календарных года. Если человек за это время сменил место работы, заработок у предыдущего работодателя (или работодателей) учитывается при расчете.
Проект приказа Минтруда опубликован для общественного обсуждения.
https://1prime.ru/health/20220915/838119603.html
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