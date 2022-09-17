АСТРАХАНЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Разработка международных актов, запрещающих введение санкций на предоставление медпомощи и поставку лекарств, может стать частью работы фонда "Круг добра", заявила РИА Новости директор по внешним коммуникациям фонда Анна Кудря. Мурашко заявил, что все лекарства для фонда "Круг добра" есть в запасе

Ранее сообщалось, что глава Центра экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями, "Дом редких" Анастасия Татарникова на фестивале "Редкая жара" озвучила обращение к руководству фонда "Круг добра " с просьбой "возглавить инициативу по созданию международных документов, запрещающих ограничения на гуманитарную сферу жизни любых государств, а именно: медицинскую помощь и лекарственное обеспечение".

По словам Кудря, фонд с вниманием относится к сигналам пациентов и организаций, а также к их беспокойству о возможных перебоях в поставках лекарств из-за рубежа.

"Получив открытое обращение по поводу возможных рисков перебоев и задержек поставок, мы обязательно запросим подтверждение выполнения обязательств у фармкомпаний. После детального анализа ситуации совместно с пациентским сообществом и коллегами из Минздрава будем готовы рассказать о том, что мы можем и планируем сделать, чтобы наши пациенты не столкнулись с угрозой прерывания лечения. Обращение к международным структурам, разработка соответствующих международных документов — может быть частью этой работы, но не единственной профилактической мерой", — рассказала Кудря.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, хотя на определенном этапе были сложности, связанные с изменением транспортных коридоров и систем оплаты. Однако сегодня все работает, и в стране сформирован запас препаратов.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.