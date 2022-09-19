МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Запасы вакцин и лекарств от коронавируса по некоторым позициям достигают сотни процентов от месячного потребления, сообщил первый замглавы Минпромторга страны Василий Осьмаков. Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России управляемая

"С лекарствами и вакцинами все прекрасно", — сказал он на форуме "Биотехмед", отвечая на вопрос о количестве лекарств и вакцин от коронавируса в России.

Осьмаков подчеркнул, что по некоторым позициям запасы составляют сотни процентов от месячного потребления.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 18 сентября, за сутки в России было выявлено более 56 тысяч новых случаев коронавируса.