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Минпромторг сообщил, что в России достаточно лекарств от коронавируса
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Запасы вакцин и лекарств от коронавируса по некоторым позициям достигают сотни процентов от месячного потребления, сообщил первый замглавы Минпромторга страны Василий Осьмаков. "С... ПРАЙМ, 19.09.2022
общество , здоровье, новости, минпромторг, коронавирус, лекарства, вакцина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Запасы вакцин и лекарств от коронавируса по некоторым позициям достигают сотни процентов от месячного потребления, сообщил первый замглавы Минпромторга страны Василий Осьмаков.
"С лекарствами и вакцинами все прекрасно", — сказал он на форуме "Биотехмед", отвечая на вопрос о количестве лекарств и вакцин от коронавируса в России.
Осьмаков подчеркнул, что по некоторым позициям запасы составляют сотни процентов от месячного потребления.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 18 сентября, за сутки в России было выявлено более 56 тысяч новых случаев коронавируса.