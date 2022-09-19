СОЧИ, 19 сен — ПРАЙМ. Фармацевтическая сфера на фоне сложных логистических цепочек и санкционной политики является одной из наиболее защищенной, локальные сбои возможны в случае с поставками редких лекарств, но они оперативно решаются, рассказал РИА Новости первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Путина попросили заменить плавающую пошлину на экспорт зерна на квоту

"Фарминдустрия – одна из наиболее защищенных сфер с точки зрения рисков (поставок- ред.). Понятно, что локальные сбои возможны, когда у тебя 50-100 человек очень редким чем-то болеют, и это очень редко на самом деле выпадает из поставок. Мы изобретаем всякие схемы по перевозке, по завозу, в ручном режиме это все отслеживается. Но системно такой проблемы мы не чувствуем", — сказал Осьмаков.

Он отметил, что резонные риски могут возникнуть при поставке инновационных препаратов, однако они, по мнению Осьмакова, могут быть решены методом импортозамещения либо доставкой лечебных средств из дружественных стран.

"Мы чувствуем проблему невывода инновационных препаратов. Опаснее не отказ от поставок, опаснее сворачивание клиники, но эти риски, они реализуются на протяжении пяти-десяти лет. Здесь есть два варианта — импортозамещение местное и работа с поставщиками дружественных стран Индии, Китая, Ирана", — заключил замминистра.

В Сочи с 19 по 20 сентября проходит форум "Биотехмед", в рамках которого эксперты обсудили вопрос национальной безопасности лекарственных поставок.