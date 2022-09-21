МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россияне в течение лета наращивали спрос на индивидуальные средства защиты от коронавируса на фоне новой волны пандемии, с началом делового сезона спрос продолжает расти, но все равно он на 60-70% ниже прошлогоднего, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров. В Минздраве допустили резкий рост заболеваемости COVID-19

"Пока заметен лишь рост спроса на специализированные товары, связанные с коронавирусом. В основном это средства индивидуальной защиты, такие как одноразовые маски и антисептики. В июле было куплено на 70% больше масок, чем в июне, а в августе – в два раза больше, чем в июле. Экспресс-тестов на коронавирус в августе приобрели почти в три раза больше, чем в июле", — сказал он.

С выходом многих граждан из отпуска, началом учебного и делового сезона спрос на средства индивидуальной защиты от месяца к месяцу продолжает расти, но он все равно ниже прошлогоднего уровня на 60-70%, отметил Баров.

"Платформа ОФД" — крупнейший в России оператор фискальных данных, который ежедневно обрабатывает по 50 миллионов чеков с 1,1 миллиона онлайн-касс в стране.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.