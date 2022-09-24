МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Медицина в России пока не испытывала критических дефицитов вследствие наложенных на страницу санкций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

Мурашко назвал уровень роста цен на жизненно важные лекарства

"Это стало заботой и министерства, и правительства в целом… мы пока на сегодняшний день так критически не испытывали каких-то дефицитов, но тем не менее те или иные вызовы уже возникали", — сказал он в эфире телеканала "Культура", отвечая на вопрос о том, не ухудшится ли качество медицинского обслуживания вследствие наложенных на страну санкций, станет ли предметом заботы.

Министр отметил, что правительство приняло решение разработки крайне необходимых импортозамещающих продуктов, но часть разработок — это опережающие технологии.