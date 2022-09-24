МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Медицина в России пока не испытывала критических дефицитов вследствие наложенных на страницу санкций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко назвал уровень роста цен на жизненно важные лекарства

"Это стало заботой и министерства, и правительства в целом… мы пока на сегодняшний день так критически не испытывали каких-то дефицитов, но тем не менее те или иные вызовы уже возникали", — сказал он в эфире телеканала "Культура", отвечая на вопрос о том, не ухудшится ли качество медицинского обслуживания вследствие наложенных на страну санкций, станет ли предметом заботы.

Министр отметил, что правительство приняло решение разработки крайне необходимых импортозамещающих продуктов, но часть разработок — это опережающие технологии.