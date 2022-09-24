МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Врача нельзя подвергать судебному преследованию, нужна декриминализация врачебной деятельности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС

"Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности — это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием", — сказал он в эфире телеканала "Культура".

Министр отметил, что иногда врачам приходится оказывать помощь в весьма сложных ситуациях, ситуация с преследованием приведет к тому, что врачи будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.