МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Центры реабилитации Фонда социального страхования (ФСС) в 2020-2021 годах не полностью использовали свои конечные мощности для оказания помощи пострадавшим на производстве от несчастных случаев и профзаболеваний, сообщается в пресс-релизе контрольного ведомства. Счетная палата предложила продавать, а не уничтожать конфискат

"Проверка выявила ряд системных проблем в работе центров. Одна из них – неполная загрузка имеющихся у них ресурсов", — говорится в сообщении. Счетная палата проверила деятельность трех центров – "Вольгинский", "Ключи" и "Вятские увалы".

Отмечается, что в 2020–2021 годах конечные мощности проверенных центров использовались не более чем на 86% – от 64,5% в центре "Ключи" до 85,7% в центре "Вольгинский". При этом, по данным ведомства, около трети пострадавших на производстве граждан Фонд направлял на реабилитацию в сторонние организации.

"В 2021 году в неподведомственные Фонду санаторно-курортные учреждения было направлено 27,4% пострадавших, в лечебно-оздоровительные – 5%. Возникает вопрос: какой смысл закупать путевки в сторонних организациях, когда собственные мощности не загружены?" – сообщил на коллегии по итогам проверки аудитор Сергей Штогрин.

Он добавил, что Фонду необходимо доказать целесообразность направления пострадавших на реабилитацию в неподведомственные учреждения.

В целом, как отметила Счетная палата, центры реабилитации ФСС эффективно справляются со своими обязанностями. При этом ведомство указало на наличие потенциала для дальнейшего совершенствования их деятельности.