МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Число российских компаний, практикующих удаленку, растет, однако их пока меньше, чем в периоды предыдущих подъемов заболеваемости коронавирусом, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В России вырос спрос на маски и экспресс-тесты на COVID-19

"В августе и сентябре нынешнего года уровень заболеваемости коронавирусом вновь вырос, увеличилось и число работодателей, практикующих удаленку", — показало исследование, в котором приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

По их данным, сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, есть сегодня в каждой пятой российской компании (20%) — это больше, чем в августе, но пока в 2,5 раза меньше, чем в феврале

Чаще всего такой формат работы используется в Москве (22%), чуть реже — в Санкт-Петербурге (20%). В остальных российских регионах удаленные сотрудники есть в 19% организаций. При этом по сравнению с августом вдвое (до 12%) возросло число организаций, где удаленно работает значительное количество сотрудников, то есть от половины до трех четвертей численности штата.