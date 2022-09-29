МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. На севере Красноярского края пресекли попытку перевозки более 130 тонн отходов, образованных после ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске в 2020 году, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Роснефть" запустила авиасообщение из аэропорта Норильска

"В акватории Дудинского морского порта выявлен факт погрузки с причального сооружения на баржу для дальнейшей перевозки в Красноярск 11 контейнеров с отходами 4-го класса опасности массой более 130 тонн, образованными при ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске в мае 2020 года", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что компания, эксплуатирующая судно, не имеет лицензии на перевозку опасных грузов, погрузка велась с нарушением установленных правил. Руководителю общества внесено представление и организовано его безотлагательное рассмотрение. Груз отстранен от перевозки водным транспортом.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.