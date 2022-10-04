МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Продажи успокоительных препаратов с 1 по 25 сентября 2022 года выросли в России на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс", анализирующего обезличенные агрегированные данные от оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Врач дала совет, как бороться со стрессом и бессонницей

"Сравнение за 1-25 сентября 2022/2021, РФ: успокоительные препараты, РФ: продажи в натуральном выражении (число покупок) выросли на 10% за год", — говорится в исследовании.

Добавляется, что за исследуемый период средний чек на успокоительные составил 260 рублей, что на 5% выше, чем годом ранее. Лидерами продаж в сентябре стали экстракт валерианы, глицин и корвалол.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что высокий спрос и величина среднего чека на успокоительные наблюдались в феврале-марте. Объем покупок также подскочил во второй половине сентября. Например, при сравнении продаж за выходные 24-25 и 17-18 сентября, недельный рост превышал 10%.

В то же время генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что прирост продаж на успокоительные препараты на 10% за год "произошел не за счет того, что они за последние 10 дней стремительно выросли". "Продажи росли с начала года", — отметил он.

Шуляк также напомнил, что стоит учитывать, что существует осенняя волна потребления успокоительных препаратов. "Плюс тревожность у людей повышается, люди переходят на потребление успокоительных препаратов и антидепрессантов", — добавил он.